Елена Синица
Жительница Кунгура потеряла 1,1 млн рублей из-за лжеоператора сотовой связи
Заведено уголовное дело, ведётся следствие
В Прикамье мошенники продолжают звонить жителям под видом сотрудников компаний сотовой связи, они заявляют о необходимости продлить действие сим-карт или договоров на оказание услуг. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Так, 58-летняя жительница Кунгура в разговоре с аферистами сообщила код, который ей пришёл в смс-сообщении якобы от оператора сотовой связи. После этого женщина по указанию звонившего оформляла кредиты, переводила деньги на чужие счета. Как итог, она потеряла порядка 1,1 млн руб.
В полицию она обратилась только через неделю. Сейчас заведено уголовное дело, ведётся следствие.
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