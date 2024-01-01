Елена Синица Жительница Кунгура потеряла 1,1 млн рублей из-за лжеоператора сотовой связи Заведено уголовное дело, ведётся следствие Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье мошенники продолжают звонить жителям под видом сотрудников компаний сотовой связи, они заявляют о необходимости продлить действие сим-карт или договоров на оказание услуг. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Так, 58-летняя жительница Кунгура в разговоре с аферистами сообщила код, который ей пришёл в смс-сообщении якобы от оператора сотовой связи. После этого женщина по указанию звонившего оформляла кредиты, переводила деньги на чужие счета. Как итог, она потеряла порядка 1,1 млн руб.

В полицию она обратилась только через неделю. Сейчас заведено уголовное дело, ведётся следствие.

В полиции напомнили: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов или иных организаций — перезванивайте по официальным номерам учреждений, самостоятельно набирая номер.

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