Елена Синица В Перми в выходные изменится движение двух трамваев Речь о маршрутах №5 и 11 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В предстоящие выходные в Перми изменится движение двух трамваев. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на городской департамент транспорта.

Как пояснили в ведомстве, ограничения связаны с заменой контактной сети на ул. Борчанинова. Работы планируется проводить с полуночи 12 октября до 5 утра 14 октября.

Из-за этого трамваи №11 временно не будут обслуживаться, а трамвай №5 будет следовать в объезд по улицам Революции, Горького и Ленина.





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