Госпакет акций «Метафракса Кемикалса» приобрел «Росхим» Стоимость сделки составила более 14,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Подведены итоги торгов по продаже акций АО «Метафракс Кемикалс» (Губаха). По данным сервиса «ГИС Торги», победителем стал «Росхим», который купил 96,8% акций предприятия по стартовой цене — более 14,7 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Как ранее писал «Новый компаньон», в сентябре Росимущество объявило аукцион в электронной форме по продаже акций завода. Начальная цена без учёта НДС составила 14,742 млрд руб.

На продажу были выставлены 96,87% обыкновенных именных акций от уставного капитала (284,599 млн) по номинальной цене в 1 руб. Шаг аукциона (величина повышения цены) составил 737,126 млн руб. Размер задатка для каждого участника — 2,948 млрд руб.

Напомним, в 2023 году Генпрокуратура в Арбитражном суде Пермского края доказала, что передача предприятия «Метафракс Кемикалс» в частные руки в 90-х годах была незаконной, так как существовал прямой запрет на такие действия, а актив имеет стратегическое значение для обороны страны. В итоге акции были возвращены государству. Бывший акционер предприятия обжаловал решение, но оно осталось в силе во всех инстанциях. В 2024 году управление «Метафракс Кемикалс» перешло к АО «Росхим».

В начале сентября кабмин РФ анонсировал торги по продаже государственных акций компании. Участвовать в аукционе могут только российские организации, работающие не менее трёх лет, имеющие не менее 2 тыс. сотрудников и лицензию на работу с секретными данными. Уставный капитал должен составлять не менее 100 млн руб.

Размер уставного капитала АО «Метафракс Кемикалс» — 293,779 млн руб. Основной вид деятельности — производство прочих основных органических химических веществ. Реестродержатель — АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». За первое полугодие среднесписочная численность работников «Метафракса» составила 2522 человека.

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