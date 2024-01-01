Алёна Бронникова Начальная стоимость госакций «Метафракс Кемикалс» составила 14,7 млрд рублей Аукцион состоится 9 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росимущество объявило аукцион в электронной форме по продаже акций АО «Метафракс Кемикалс» (Губаха, Пермский край). Согласно опубликованной на торговой площадке федеральный оператор электронных торгов «Росэлторг», начальная цена без учёта НДС составляет 14,742 млрд руб.

На продажу выставлены 96,87% обыкновенных именных акций от уставного капитала (284,599 млн) по номинальной цене в 1 руб. Шаг аукциона (величина повышения цены) составит 737,126 млн руб. Размер задатка для каждого участника — 2,948 млрд руб.

Заявки принимаются до 30 сентября. Сам аукцион состоится 9 октября в 09:30 по московскому времени и продлится до последнего предложения участников. Договор купли-продажи имущества с победителем будет опубликован в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов. Передача и оформление права собственности на объект осуществляются не позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества.

В 2023 году Генпрокуратура в Арбитражном суде Пермского края доказала, что передача предприятия «Метафракс Кемикалс» в частные руки в 90-х годах была незаконной, так как существовал прямой запрет на такие действия, а актив имеет стратегическое значение для обороны страны. В итоге акции были возвращены государству. Бывший акционер предприятия обжаловал решение, но оно осталось в силе во всех инстанциях. В 2024 году управление «Метафракс Кемикалс» перешло к АО «Росхим».

В начале сентября кабмин РФ анонсировал торги по продаже государственных акций компании. Участвовать в аукционе могут только российские организации, работающие не менее трёх лет, имеющие не менее 2 тыс. сотрудников и лицензию на работу с секретными данными. Уставный капитал должен составлять не менее 100 млн руб.

Размер уставного капитала АО «Метафракс Кемикалс» — 293,779 млн руб. Основной вид деятельности — производство прочих основных органических химических веществ. Реестродержатель — АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». За первое полугодие среднесписочная численность работников «Метафракса» составила 2522 человека.

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