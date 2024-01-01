Кабмин РФ выставит на торги акции «Метафракс кемикалс» из Пермского края Мероприятия по отчуждению акций планируется провести в течение шести месяцев Поделиться Твитнуть

Российское правительство планирует выставить на аукцион государственные акции компании АО «Метафракс кемикалс» (Губаха, Пермский край). Об этом говорится в распоряжении кабмина РФ, размещённом на официальном правовом информационном портале.

«Принять предложение Минфина России, согласованное с Минпромторгом России, ФАС России и Росимуществом, об отчуждении находящихся в федеральной собственности акций акционерного общества «Метафракс кемикалс» в количестве 284 599 228 штук, что составляет 96,8751 процента уставного капитала общества, на закрытых по составу участников торгах, проводимых в форме электронного аукциона в порядке, аналогичном порядку, установленному федеральным законом «О приватизации государственного имущества», — сказано в документе.

Указывается, что данная мера принимается для привлечения инвестиций, активизации развития фондового рынка, а также для модернизации и технологического обновления экономики. Планы по продаже акций запланированы на ближайшие шесть месяцев. В течение трех месяцев Росимущество определит стартовую цену акций, основываясь на их рыночной стоимости.

В документе уточняется, что участвовать в аукционе могут только российские организации, работающие не менее трёх лет, имеющие не менее 2 тыс. сотрудников и лицензию на работу с секретными данными. Уставный капитал компании должен составлять минимум 100 млн руб. Кроме того, покупатель обязан в течение трёх лет запустить производство муравьиной кислоты с мощностью не менее 30 тыс. тонн в год, а также наладить производство полифосфата аммония, смол и отвердителей для деревообработки, а также фенольных пропиточных смол для фенольной плёнки, необходимой для производства фанеры.

Ранее в 2023 году Генпрокуратура в Арбитражном суде Пермского края доказала, что передача предприятия «Метафракс Кемикалс» в частные руки в 90-х годах была незаконной, так как существовал прямой запрет на такие действия, а актив имеет стратегическое значение для обороны страны. В итоге акции были возвращены государству. Бывший акционер предприятия обжаловал решение, но оно осталось в силе во всех инстанциях. В 2024 году управление «Метафракс Кемикалс» перешло к АО «Росхим».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.