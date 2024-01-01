В Перми директора управляющей компании оштрафовали за длительное отключение воды
Люди ждали подачу водоснабжения 34 часа
После проверки, проведённой прокуратурой Дзержинского района Перми, директора управляющей компании, которая обслуживает многоквартирный дом по ул. Монастырская, 155, привлекли к административной ответственности. Поводом послужило длительное отключение холодной воды в квартирах жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Надзорный орган установил, что в августе этого года из-за аварии на коммунальных сетях в жилом доме отключили холодную воду. При этом управляющая компания приступила к устранению порыва несвоевременно, и жители сидели без воды более 34 часов, хотя по закону на ремонт даётся 4 часа.
По итогам проверки руководителю УК внесли представление, которое удовлетворено. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Помимо этого, директора организации признали виновным в нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами. Ему назначен штраф 25 тыс. руб.
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