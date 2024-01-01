В Перми директора управляющей компании оштрафовали за длительное отключение воды

Люди ждали подачу водоснабжения 34 часа

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сотрудник прокуратуры

фото: vnru.ru

После проверки, проведённой прокуратурой Дзержинского района Перми, директора управляющей компании, которая обслуживает многоквартирный дом по ул. Монастырская, 155, привлекли к административной ответственности. Поводом послужило длительное отключение холодной воды в квартирах жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Надзорный орган установил, что в августе этого года из-за аварии на коммунальных сетях в жилом доме отключили холодную воду. При этом управляющая компания приступила к устранению порыва несвоевременно, и жители сидели без воды более 34 часов, хотя по закону на ремонт даётся 4 часа. 

По итогам проверки руководителю УК внесли представление, которое удовлетворено. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Помимо этого, директора организации признали виновным в нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами. Ему назначен штраф 25 тыс. руб.

Напомним в начале октября, после проверки, которую провела прокуратура по фактам длительного отсутствия горячей воды в многоквартирных домах Индустриального района Перми, было возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве. В ведомстве установили, что в июле 2024 года собственник центрального теплового пункта, обеспечивающего подогрев воды, незаконно вывел из эксплуатации отдельные элементы теплового оборудования. Это привело к отключению горячей воды у 2,3 тыс. пермяков, жителей Индустриального района. 


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