В Перми директора управляющей компании оштрафовали за длительное отключение воды Люди ждали подачу водоснабжения 34 часа Поделиться Твитнуть

После проверки, проведённой прокуратурой Дзержинского района Перми, директора управляющей компании, которая обслуживает многоквартирный дом по ул. Монастырская, 155, привлекли к административной ответственности. Поводом послужило длительное отключение холодной воды в квартирах жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Надзорный орган установил, что в августе этого года из-за аварии на коммунальных сетях в жилом доме отключили холодную воду. При этом управляющая компания приступила к устранению порыва несвоевременно, и жители сидели без воды более 34 часов, хотя по закону на ремонт даётся 4 часа.

По итогам проверки руководителю УК внесли представление, которое удовлетворено. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Помимо этого, директора организации признали виновным в нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами. Ему назначен штраф 25 тыс. руб.

Напомним в начале октября, после проверки, которую провела прокуратура по фактам длительного отсутствия горячей воды в многоквартирных домах Индустриального района Перми, было возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве. В ведомстве установили, что в июле 2024 года собственник центрального теплового пункта, обеспечивающего подогрев воды, незаконно вывел из эксплуатации отдельные элементы теплового оборудования. Это привело к отключению горячей воды у 2,3 тыс. пермяков, жителей Индустриального района.





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