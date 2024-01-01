В Перми более 2,3 тысяч человек пострадали из-за незаконного отключения горячей воды
Возбуждено уголовное дело
Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, после проверки по фактам длительного отсутствии горячей воды в многоквартирных домах Индустриального района Перми возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве.
В ведомстве установили, что в июле 2024 года собственник центрального теплового пункта, обеспечивающего подогрев воды, незаконно вывел из эксплуатации отдельные элементы теплового оборудования. Это привело привело к отключению горячей воды у 2,3 тыс. пермяков, жителей Индустриального района.
Собственнику теплового оборудования внесли представление, однако он не принял мер, поэтому прокурор направил в суд иск.
По материалам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ - "Самоуправство".
В итоге коммунальная услуга была возобновлена в полном объёме.
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