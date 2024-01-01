Житель Прикамья выиграл в лотерее 3,6 миллиона рублей Он пока не обратился за выигрышем Поделиться Твитнуть

В Пермском крае местному жителю крупно повезло после участия в лотерее «Рапидо Драйв» — он выиграл суперприз на сумму почти 3,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

«Везунчик из Пермского края отметил 11 чисел в первом и 2 числа во втором игровом поле и выиграл 3 550 835 руб.», — говорится в сообщении официальной группы гослотереи в соцсетях.

Победитель пока не обратился за выигрышем. Мужчина приобрёл билет за 8 тыс. руб. через мобильное приложение.

Напомним, в конце апреля этого года один из жителей Прикамья также выиграл в этой лотерее значительную сумму. Тогда выигрыш составил 9,7 млн руб. На тот момент это был четвёртый случай в истории лотереи, когда победитель стал миллионером благодаря билету, который был приобретён всего за 100 руб.

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