Житель Прикамья выиграл в лотерею 9,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Столото

Житель Пермского края в апреля стал миллионером, выиграв 9,7 млн руб. в лотерее «Рапидо Драйв», сообщает телекомпания ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу «Столото».

В компании рассказали, что это четвёртый случай в истории лотереи, когда победитель становится миллионером благодаря билету, который был приобретён всего за 100 руб. Куда счастливчик намерен потратить деньги, неизвестно. Обладатель денежного приза пока не обратился за выигрышем.

Ранее «Новый компаньон» писал, что житель Пермского края выиграл в лотерею более 1,2 млн руб. Уточнялось, что пермяк стал обладателем суперприза в государственной лотерее «Проще, чем дважды два» от «Русского лото», выиграв 1 247 828 руб., но благодаря дополнительным числовым комбинациям его выигрыш увеличился на 12 780 руб., достигнув отметки в 1 260 608 руб. Имя победителя не называлось.

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