Житель Прикамья выиграл в лотерею 1,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Житель Пермского края выиграл в лотерею «Столото» более 1,2 млн руб. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу организации.

Уточняется, что пермяк стал обладателем суперприза в государственной лотерее «Проще, чем дважды два» от «Русского лото», выиграв 1 247 828 руб., а благодаря дополнительным числовым комбинациям выигрыш увеличился на 12 780 руб., достигнув отметки в 1 260 608 руб.

Пока победитель не обратился за призом в лотерейный центр, сообщается лишь, что он приобрёл билет через мобильное приложение «Столото» и отметил 126 различных числовых комбинаций, заплатив за билет 3780 руб.

Ранее сообщалось, что в марте 2024 года житель Пермского края три раза становился победителем лотерей, выиграв 787 тыс. руб., 895 тыс. руб. и 31 млн руб. соответственно. Обладатель крупных выигрышей имеет высшее физико-математическое образование, по профессии — инженер. Известно, что к каждому розыгрышу мужчина тщательно готовился, изучал архивы тиражей лотереи и разрабатывал свою стратегию.

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