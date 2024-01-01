За месяц пермский инженер выиграл в лотерею 33 млн рублей Победителем он становился трижды Поделиться Твитнуть

В марте 2024 года житель Пермского края три раза стал победителем лотерей, выиграв крупные суммы денег. Об этом пишет сайт телекомпании ВЕТТА.

Сначала выигрыш мужчины составил 895 тыс. руб., затем он стал обладателем суперприза Спортлото «6 из 45» в размере 31 млн руб., и в третий раз за месяц в одном из розыгрышей он получил 787 тыс. руб.

Победитель имеет высшее физико-математическое образование, по профессии — инженер. Сообщается, что он к каждому розыгрышу готовился тщательно, изучал архивы тиражей лотереи и разрабатывал свою стратегию.

Его имя и из какого он населённого пункта, организаторы не разглашают. Известно, что выигранные деньги победитель собирается потратить на приобретение недвижимости и, возможно, для инвестирования в бизнес. В частности, он рассматривает вариант открытия собственной стоматологической клиники.

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