В Перми в связи с непогодой коммунальные службы будут работать круглосуточно В краевой столице прогнозируются мокрый снег и гололёд Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Глава Перми Эдуард Соснин в своём телеграм-канале предупредил всех горожан о сильном ветре с порывами до 17 м/с, мокром снеге и гололёде, которые ожидаются в краевой столице в ближайшие часы. В связи с этим коммунальные службы будут дежурить круглосуточно.

Мэр напомнил пермякам о необходимости соблюдать правила безопасности и быть аккуратными: автомобилистам — соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений во время изменений погодных условий. По возможности ограничить поездки на личном транспорте и поменять резину на автомобиле с летней на зимнюю.

Напомним, ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Прикамье зафиксировано самое значительное октябрьское похолодание за последние девять лет, а пик морозов придётся на ночь на 13 октября. В Перми температура может опуститься до -6…-9˚, а в низменных районах края до -12˚.

По одному из прогнозов синоптиков, сильный снег ожидается вечером 9 октября, образуется снежный покров высотой до 5 см. Однако по другому прогнозу, в Перми снега почти не будет, а снежный покров может сформироваться лишь на юго-востоке Прикамья.

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