Из горящего дома в Перми на скорой увезли 21-летнего пермяка 14 человек эвакуировали с Екатерининской Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщает МЧС по Пермскому краю, в Перми на улице Екатерининской разгорелся пожар вечером 8 октября. Из огня вытащили молодого мужчину.

Пожар разгорелся на пятом этаже многоэтажного здания в Перми на улице Екатерининской. Сообщение спасателям поступило в 16 часов 46 минут.

«К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 33 человек личного состава и 10 единиц техники», — сообщили в МЧС Прикамья. Когда пожарные прибыли к месту вызова из окна квартиры на 5 этаже шёл густой черный дым.

В момент пожара в квартире находились двое мужчин: 54-летний пермяк и его 21-летний сын. Они пытались потушить огонь самостоятельно, но не смогли. Мужчины сообщили соседям о пожаре, чтобы те вызвали пожарных.

Газодымозащитники МЧС России обнаружили сына мужчины на полу квартиры без сознания, его передали скорой, которая госпитализировала пострадавшего в больницу.

Самостоятельно эвакуировались из дома 12 жильцов, ещё четверых пожарные вывели при помощи спасустройств.

«Пожар был ликвидирован в 17 часов 01 минуту. Его площадь составила 3 квадратных метра», — рассказали в пресс-службе МЧС по Пермском краю.

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