В Перми Почта России презентовала открытку с изображением ротонды Торжественная церемония гашения почтовой карточки прошла в библиотеке Горького Поделиться Твитнуть

Фото: Парк Горького

В рамках десятого фестиваля архитектуры «Пермь XXI век» в библиотеке им. Горького прошла торжественная церемония памятного гашения почтовой карточки «С наилучшими пожеланиями из Перми!». Сюжетом стал один из символов краевой столицы — Пермская ротонда, которая в этом году отмечает свой 200-летний юбилей.

В церемонии участвовали директор регионального управления «Почты России» Наталия Доронина, почётный архитектор России, председатель правления Союза архитекторов России в Пермском крае Виктор Воженников, а также общественники и бизнесмены.

Участники поставили на первых экземплярах карточек оттиск художественного почтового штемпеля «Ротонда. Построена в 1824 г.» с датой гашения, свои автографы и памятные надписи.

«К 200-летию Пермской ротонды мы по инициативе Центрального парка развлечений им. Горького выпустили ограниченный тираж почтовых карточек и специальный почтовый штемпель с изображением ротонды. Уверена, что изготовленные открытки и оттиск художественного штемпеля с одним из главных символов пермской архитектуры XIX века станут уникальными памятными документами в архивах города, а также личных собраниях историков, архитекторов и коллекционеров почтовых открыток», — рассказала Наталия Доронина.

По словам учредителя Центрального парка развлечений им. Горького Рашида Габдуллина, 24 сентября 1824 года в Перми, на территории нынешнего парка Горького (тогда он назывался загородный сад), «появилась красавица ротонда, которая достойно представляет наш город, является уникальным объектом со всех сторон».

Виктор Воженников отметил, что инициатива выпуска юбилейной открытки и сама церемония гашения была очень тепло встречена профессиональным сообществом архитекторов.

Приобрести почтовые открытки и украсить отправления оттиском специального почтового штемпеля жители и гости Перми могут в центральном отделении города по ул. Ленина, 28. Стоимость открытки составляет 50 руб.

Об истории пермской ротонды можно почитать в материале «Нового компаньона». Эта достопримечательность Перми в стиле классицизма является действующим инженерным сооружением, воздвигнутым к приезду российского царя Александра I.

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