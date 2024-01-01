В Прикамье летом утонули 30 человек МЧС подвело итоги купального сезона в 2024 году Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

На пресс-конференции в МЧС журналистам рассказали об итогах купального сезона 2024 года.

«В регионе зарегистрировано 41 происшествие на водных объектах, в результате которых, к сожалению, погибло 30 человек, из них семь детей, — рассказывают в ведомстве. — Стоит отметить, что все случаи гибели людей произошли в необорудованных для купания местах».

Напомним, этим летом на территории края действовали 17 пляжей и 40 баз для стоянок маломерных судов.

«Основные причины гибели людей — отсутствие культуры поведения на воде, купание в необорудованных местах и отсутствие контроля за детьми», — отметил на пресс-конференции главный государственный инспектор по маломерным судам Пермского края Вадим Арамилев.



Ранее «Новый компаньон» писал, что в 2025 году должны завершиться работы по обустройству набережной реки Камы от ТЦ «Речник» до территории «Мотовилихинских заводов».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.