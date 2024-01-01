Алёна Морозова Планы на трёхлетку Депутаты Пермской городской думы обсудили муниципальные программы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми прошёл цикл круглых столов, на которых администрация города вместе с депутатами гордумы рассматривали муниципальные программы. Именно они впоследствии, после утверждения, лягут в основу городского бюджета на ближайшую трёхлетку.

Большая часть бюджета Перми формируется и исполняется через 15 таких проектов, отражающих все стороны городского хозяйства и дея­тельности, в которых расписано, на какие цели и объекты расходуется бюджет.

«Продолжаем работу над главным финансовым документом города. Мы с депутатами анализируем предложения администрации и корректируем их, исходя из интересов пермяков. Наша общая задача — максимально эффективно распределить бюджетные средства, учесть наказы наших избирателей и создать наиболее комфортные условия для жизни в Перми», — рассказал председатель гордумы Дмитрий Малютин.

Земельные ресурсы и градостроительство

Целевые показатели муниципальной программы «Управление земельными ресурсами» — объём налоговых и неналоговых доходов, а также доля площади земельных участков, во­влечённых в оборот через процедуру проведения торгов и комплексное развитие территории.

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность» направлена на сбалансированное развитие территории и создание условий для архитектурной привлекательности Перми: формирование архитектурного облика и эстетических качеств застройки, разработка колерных паспортов, снос самовольных построек.

Муниципальное имущество и охрана природы

Целевой показатель программы «Управление муниципальным имуществом» — объём неналоговых доходов — снижается от года к году, поскольку все крупные объекты уже реализованы, а имеющиеся объекты приводят в нормативное состояние, чтобы использовать их в дальнейшем.

Программа «Охрана природы и лесное хозяйство» призвана сохранить благоприятную окружающую среду, биоразнообразие и природные ресурсы. Эффективность реализации программы оценивается по площади земель, покрытых лесом. Особое место занимает реализация проекта «Зелёное кольцо». В его рамках обустраивается шесть участков с экологическими тропами, смотровыми площадками, визит-центрами, детскими и спортивными зонами.

Комфортная городская среда и расселение аварийного жилья

Основная задача программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства» — модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, формирование комфортной городской среды.

К 2025 году уровень удовлетворённости населения полнотой и качеством оказания ЖКУ планируется поднять до 71%. Обустроят 162 придомовые территории.

По муниципальной программе «Обеспечение жильём» планируется переселить в благоустроенные помещения 7550 человек. Общий объём финансирования — 3,9 млрд руб.

Транспорт и благоустройство

Проект муниципальной программы «Организация регулярных перевозок общественным транспортом» направлен на развитие общественного транспорта и обустройство соответствующей инфраструктуры.

Продолжается реконструкция трамвайного депо «Балатово», тяговых подстанций и трамвайных путей городского электротранспорта, запланирована поставка односекционных трамвайных вагонов.

Для сокращения числа безбилетников дептранс хочет усовершенствовать работу валидаторов и увеличить их количество в транспорте. С 1 декабря начнёт действовать новый контракт по организации безналичной оплаты проезда.

Муниципальная программа «Дорожная деятельность и благоустройство» нацелена на повышение уровня благоустройства территории города. Это строительство и реконструкция автодорог, обустройство сетей наружного освещения, озеленение общественных пространств и т. д.

В 2025 году должны завершиться работы по обустройству набережной реки Камы от ТЦ «Речник» до территории «Мотовилихинских заводов».

Общественное согласие и экономическое развитие

Муниципальная программа «Общественное согласие» касается повышения уровня гражданской культуры и поддержания гражданского согласия в обществе.

В её рамках идёт строительство зданий для размещения общественных центров, а НКО оказывают поддержку в реализации соцпроектов, развивается инициативное бюджетирование.

Ещё одна муниципальная программа — «Экономическое развитие города Перми».

Она включает в себя формирование благоприятной инвестиционной среды, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и туризма. На эти цели в 2025 году направят 104 млн руб., а в 2026—2027 годах — по 96,1 млн руб.

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