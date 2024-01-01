В октябре в Перми готовы больше платить стоматологам, водителям и инженерам Аналитики отобрали самые интересные предложения октября в Перми Поделиться Твитнуть

В Перми в октябре больше всего готовы платить врачу-стоматологу, водителю-экспедитору и оператору-наладчику станков. Эти профессии наиболее высокооплачиваемы этой осенью, по исследованиям аналитиков.

SuperJob проанализировал, представители каких профессий наиболее востребованы работодателями в Перми и сколько они готовы за них платить.

На первом месте в рейтинге сервиса по поиску высокооплачиваемой работы — врач-стоматолог. Одна из компаний предлагает зарплату от 250 тыс. руб. и релокационный пакет: ищут сотрудника с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом специалиста и опытом работы от пяти лет.

На втором месте — вакансия водителя-экспедитора с зарплатой 170 тыс. руб.

На третьем месте — оператор-наладчик станков с ЧПУ с зарплатой 150 тыс. руб. Будущий сотрудник должен иметь образование и опыт работы от одного года.

В пятерке также — инженер-конструктор с зарплатой от 120 тыс. руб. и руководитель офиса продаж с зарплатой от 110 тыс. руб.

Отмечается, что «в топе лучших предложений октября — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT».



Ранее «Новый компаньон» писал, что порядка 57% работников Пермского края испытывают сложности с трудоустройством по специальности. Чаще других имеют проблемы представители сфер развлечений и медиа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.