Елена Синица Порядка 57% работников Пермского края испытывают сложности с трудоустройством по специальности Чаще других имеют проблемы представители сфер развлечений и медиа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам третьего квартала 2024 года 57% опрошенных работников Пермского края заявили, что найти работу в их профессиональной области сложно. Такие данные приводят аналитики портала hh.ru.

При этом 26% опрошенных отмечают, что им «очень сложно» трудоустроиться, а 31% — «скорее сложно». Чаще других испытывают проблемы представители сфер развлечений и медиа (82%), топ-менеджеры и ИТ-специалисты (по 77%), а также маркетологи и юристы (по 74%).





Если сравнивать с предыдущим кварталом, то доля тех, кто испытывает сложности с трудоустройством, снизилась на 7%.





Примерно 29% опрошенных не имели проблем с трудоустройством по специальности. Чаще это работники из ресторанно-гостиничного направления и сферы строительства (по 34%), а также производственники и менеджеры по продажам (по 33%).





Оставшиеся 14% респондентов затруднились дать однозначный ответ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.