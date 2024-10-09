В Перми мужчина насильно пытался увести ребёнка с детской площадки Инцидент произошёл на территории дома по улице Чернышевского в центре города Поделиться Твитнуть

Неизвестный пожилой мужчина проник через щель в ограде на территорию дома №15в по ул. Чернышевского и пытался увести с собой маленькую девочку с детской площадки, сообщают 59.ru.

Странное поведение мужчины зафиксировано на видео, которое оказалось у новостного портала: его прислала жительница дома.

На видео видно, как незнакомец, спокойно пройдя через дыру в заборе, идёт к горке, где катаются дети. Говорит с ними о чём-то, бродит по площадке, подходит к девочкам, которые качаются на качели, разговаривает с ними. А потом к качелям подходит девочка, которую он берёт за руку и ведёт с площадки. Девочка спустя секунды вырывает руку и отходит от него, возвращается к горке, а незнакомец как будто преследует её. Он пытается с ней поговорить, а затем уходит со двора.



Видео было отправлено в МВД с запросом — не обращался ли кто-нибудь с жалобами по этому инциденту.



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