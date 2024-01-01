Елена Синица В Березниках второй день ищут 17-летнего подростка Тех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию Поделиться Твитнуть

фото: поисковый отряд "Регион 59"

В Березниках Пермского края второй день ведутся поиски 17-летнего Давида Хорькова. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59» в своих социальных сетях.

Как сообщили в отряде, молодой человек ушёл из дома 7 октября в 15:00. С тех пор о его местоположении ничего не известно. На вид ему 18-19 лет, рост 182 см, имеет спортивное телосложение, голубые глаза и короткие волосы. На нём было чёрное худи с капюшоном, спортивные штаны со светоотражающими вставками серого цвета от колена, чёрные кроссовки. При себе была чёрная сумка с логотипом Nike.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить полиции (02, 102), ЕДДС (112), БРНС г. Перми (+7 (342) 241-36-40) или волонтёрам (8-912-880-41-60).

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