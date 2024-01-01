В Перми перекроют дорогу из-за ремонта трамвайных путей Движение будет ограничено на 10 дней в Индустриальном районе столицы Прикамья. Поделиться Твитнуть

«В Индустриальном районе Перми движение перекроют на 10 дней из-за ремонта трамвайных путей», сообщается на сайте Минтранса Пермского края.

Ограничено движение будет с полуночи 11 октября до полуночи 21 октября в районе пересечения улиц Мира и Заслоновой.





«С 00.00 11 октября до 00.00 21 октября временно будет ограничено движение транспорта на перекрёстке ул. Мира и ул. Заслонова. Движение транспорта по ул. Мира будет осуществляться по одной полосе. Проезд со стороны ул. Заслонова будет закрыт. Как сообщили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края, ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при реконструкции трамвайных путей», — значится в сообщении Минтранса.









Ранее «Новый компаньон» сообщал, что временное прекращение движения транспорта по ул. Старцева (на выезде к ул. Грибоедова) Пермских водителей просят быть внимательнее.Ранее «Новый компаньон» сообщал, что временное прекращение движения транспорта по ул. Старцева (на выезде к ул. Грибоедова) продлено до 10 октября 2024 г. Ограничение вводилось в целях обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении окрасочных работ надземного пешеходного перехода. В минтрансе просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.

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