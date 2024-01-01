В Прикамье строитель получил тяжёлую травму при падении с высоты ЧП произошло при выполнении демонтажных работ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Работник строительно-монтажного треста «Березниковское шахтостроительное управление» пострадал во время демонтажных работ, сообщили в Госинспекции труда Пермского края.

Сотрудник треста при подъёме на инвентарные леса 4 октября упал с высоты около 4 м и получил тяжёлую травму.

«Была сформирована комиссия по расследованию несчастного случая под председательством должностного лица Государственной инспекции труда в Пермском крае для установления причин и обстоятельств происшествия», — сообщили в Госинспекции труда.

Комиссия выяснила, что были допущены нарушения. Как следует из расследования, каска, выданная работнику, требованиям безопасности не соответствовала. Строительные леса в процессе эксплуатации разрушились. В местах подъёма работников отсутствовали схемы расположения лесов и допустимые нагрузки. По итогам расследования будут приняты меры для привлечения виновных к ответственности.



Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в школе Прикамья с потолка обрушился большой кусок штукатурки. В результате происшествия никто не пострадал.

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