Алёна Бронникова В школе Прикамья с потолка обрушился большой кусок штукатурки В результате происшествия никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Подслушано Верещагино" ВКонтакте

В Верещагинской школе № 1 (ул. Ленина, 15) Пермского края 7 октября произошло обрушение штукатурки. Об этом местные жители сообщили в группе «Подслушано Верещагино» ВКонтакте.

«Первая школа. Вчера в фойе рухнул потолок. Что ждать к концу года», — написал пользователь соцсети 8 октября.

Публикация сопровождалась также фотографией. На снимке видно большой кусок обнажившейся в результате обрушения штукатурки деревянной сетки на потолке.

В комментариях к посту местная администрация сообщила, что в результате происшествия никто из учеников и персонала учреждения не пострадал. Место, где произошло обрушение, оградили. В данный момент ведутся восстановительные работы по укреплению и ремонту потолка.

В конце сентября в подъезде многоквартирного дома Перми по ул. Дунайской, 17 обрушился потолок. По словам местных жителей, жертв удалось избежать чудом. Краевой СКР организовал процессуальную проверку по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.