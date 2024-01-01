Елена Синица Житель Барды незаконно застрелил лося Ущерб оценивается в 360 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В Барде в отделение полиции обратился местный житель, который обнаружил шкуру лося вблизи д. Новая Казанка. Сотрудники полиции нашли браконьера, им оказался 33-летний житель деревни. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В ходе обыска у него в холодильнике нашли и изъяли мясо лося. Мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что вечером поехал в лес, чтобы забрать ловушки для пчёл, которые установил в летний сезон. Для своей безопасности он взял зарегистрированное ружье. Навстречу ему вышел лось, пошёл в сторону машины, тогда мужчина выстрелил.

Лось немного пробежал и упал. После чего подозреваемый съездил за другом и попросил его за деньги разделать тушу животного. Он уверил его, что имеет лицензию на отстрел лося.

Ущерб оценивается в 360 тыс. руб. Большую часть суммы подозреваемый возместил. Расследование уголовного дела продолжается.

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