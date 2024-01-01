В Перми обвалился асфальт под припаркованной машиной Коммунальная авария произошла во дворе дома Поделиться Твитнуть

В Свердловском районе Перми по ул. Рабоче-Крестьянской, 32 случилась коммунальная авария. Около 22:30 8 октября жители дома обратили внимание на один из припаркованных автомобилей Toyota Land Cruiser. Машина частично провалилась под землю в образовавшийся провал. Заднее колесо автомобиля почти всё погрузилось в провал.

По словам очевидцев, асфальт под внедорожником разрушился, а сам автомобиль упал в дыру, сообщает perm.aif.ru.

«Утром (9 октября. — Ред.) приехали рабочие и территорию оградили. Под асфальтом просто пустота», — рассказали очевидцы.

Местные жители также пояснили, что около 9:00 коммунальщики огородили территорию 3 на 4 м.

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