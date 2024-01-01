Мошенники выманили у пермской пенсионерки 3 миллиона рублей Следователи возбудили уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 69-летнюю женщину ввели в заблуждение неизвестные и похитили у неё 3 млн руб. Пермячка получила сообщение якобы от сотрудников ФСБ, которые проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка.

По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, пенсионерке поступило сообщение в мессенджере с абонентского номера работодателя. В нём сообщалось, что сейчас рабочее место женщины проверяет ФСБ.

Позже женщине поступил звонок от человека, представившегося сотрудником Росфинмониторинга, который заявил, что деньги пенсионерки неизвестные собираются перевести террористам. Поэтому, чтобы обезопасить свои сбережения, она должна сделать перевод на «безопасный счёт».

Ничего не подозревающая пенсионерка выполнила инструкции и перевела 3 млн руб.

Позже она обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

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