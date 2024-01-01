Елена Синица
Столичный автодилер «Рольф» может начать работу в Перми
По итогам прошлого года компания была на четвёртом месте в рейтинге дилеров по продаже новых автомобилей
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Автодилер «Рольф», работающий в Москве и Санкт-Петербурге, планирует открыть свои центры в крупных городах России, в том числе в Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», ссылаясь на презентацию о стратегии развития холдинга.
Помимо Перми, центры должны появиться в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Екатеринбурге, Уфе, Челябинске, Нижнем Новгороде, Казани и Тюмени.
Выбор городов основан на численности населения, уровне обеспеченности автомобилями и кредитной нагрузке.
Сейчас «Рольф» работает в Москве и Санкт-Петербурге. Портфель брендов «Рольфа» включает Audi, BAIC, BMW, Chery, Haval. По итогам прошлого года, компания была на четвёртом месте в рейтинге дилеров по продаже новых автомобилей и на первом по реализации машин с пробегом.
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