Алёна Бронникова Пермский «Молот» расторг контракт с нападающим Андреем Галушкиным Контракт с ним заключили в межсезонье Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» расторг контракт с нападающим Андреем Галушкиным. Как сообщили в пресс-службе клуба, решение было принято по обоюдному согласию сторон.

«Андрей перешёл в состав нашего клуба в это межсезонье из ХК "Норильск". В рамках предсезонной подготовки 24-летний форвард провёл за "Молот" семь матчей, в которых баллами за результативность не отличился», — отметили в клубе.

Нападающего поблагодарили за игру в составе пермской команды и пожелали успешного продолжения профессиональной карьеры.

Напомним, 8 октября «Молот» на выезде играет с тульским АКМ. Прошлый матч прошёл 2 октября на домашнем льду и завершился поражением — 3:4.

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