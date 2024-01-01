В Прикамье на пожаре погибли два человека Следком проводит проверку Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Ильинском округе после пожара в частном доме обнаружены тела двух мужчин 33 и 37 лет. Трагедия случилась в Чёрмозе. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Процессуальную проверку по факту гибели людей проводит Верещагинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи уже осмотрели место происшествия. В данный момент проводятся необходимые судебные экспертизы, которые помогут установить причины пожара и гибели людей. Судя по опубликованным фотографиям, дом выгорел полностью.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Тем временем в СУ СКР по Пермскому краю напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности в быту.

Нужно систематически проверять исправность электропроводки, розеток и вилок обогревателя; не курить в постели; не оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы; использовать нагревательные приборы, изготовленные только промышленным способом; не позволять детям играть со спичками, зажигалками, бенгальскими огнями; не оставлять детей без присмотра.

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