В Прикамье на пожаре погибли два человека
Следком проводит проверку
В Ильинском округе после пожара в частном доме обнаружены тела двух мужчин 33 и 37 лет. Трагедия случилась в Чёрмозе. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.
Процессуальную проверку по факту гибели людей проводит Верещагинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю.
Следователи уже осмотрели место происшествия. В данный момент проводятся необходимые судебные экспертизы, которые помогут установить причины пожара и гибели людей. Судя по опубликованным фотографиям, дом выгорел полностью.
Тем временем в СУ СКР по Пермскому краю напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности в быту.
Нужно систематически проверять исправность электропроводки, розеток и вилок обогревателя; не курить в постели; не оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы; использовать нагревательные приборы, изготовленные только промышленным способом; не позволять детям играть со спичками, зажигалками, бенгальскими огнями; не оставлять детей без присмотра.
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