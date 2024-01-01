В Перми жителей нескольких микрорайонов оставили без света Электричество вернули спустя час Поделиться Твитнуть

Днём 8 октября жители микрорайонов Заозерье, Верхняя Курья и Гайва пожаловались в соцсетях на отсутствие электричества в своих домах. Из-за проблем на ТЭЦ-13 в 13:02 у людей не стало света. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Примерно через час после инцидента жители Верхней Курьи рассказали, что в их дома электричество вернулось. Информация стала распространяться в чатах микрорайона. В свою очередь, в пресс-службе компании «Т Плюс» заявили, что восстановительные работы завершились в 14:00.

Причиной массового отключения стал технический сбой. Он произошёл в теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) № 13.

Как ранее писал «Новый компаньон», вечером 24 сентября в Индустриальном районе Перми жители остались без электричества и без газа. При этом свет пропал не только в жилых домах, но и на улице. Кто-то даже застрял на несколько часов в лифте. В пресс-службе филиала «Пермэнерго» тогда заявили, что причиной стало «технологическое нарушение в распределительной сети».









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