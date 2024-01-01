Отключение электричества в Индустриальном районе Перми 24 сентября: что известно Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Сегодня вечером в Индустриальном районе Перми жители остались без электричества и без газа. При этом свет пропал не только в жилых домах, но и на улице. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Света нет в домах на ул. Мира, Советской Армии, 9 Мая, Леонова, Карпинского и проспекте Декабристов.

Елена Синица

Что говорят энергетики

Как пояснили в пресс-службе филиала «Пермэнерго», причиной стало «технологическое нарушение в распределительной сети». Аварию уже начали устранять.

Реакция мэра Перми

Об аварии написал и мэр Перми. Он подтвердил, что предварительная причина — технологическое нарушение в распределительной сети.

«Оперативно-выездные бригады пермского филиала «Россети Урал» уже выехали для оперативных переключений и восстановления электроснабжения по резервным схемам. Работы постараются завершить в ближайшее время. Пока электроэнергию запустят по временной схеме, медсанчасть № 9 переходит на резервное питание. Ситуацию держу на контроле, буду держать в курсе», — написал чиновник в своём телеграм-канале.

Онкодиспансер на резервном питании

По данным местных СМИ, онкологический диспансер в связи с перебоями электричества сейчас находится на резервном питании, и каких-либо сбоев в лечении пациентов или в работе оборудования нет. Энергетики занимаются восстановлением работы электроэнергии.

Застряли в лифте

По данным «Нового компаньона», в одном из домов на проспекте Декабристов, 16а в лифте застряли два жильца дома.

«Никакого аварийного открывания двери нет. По прошествии 40 минут — духота невозможная, притока воздуха нет. И если авария на целый район, то лифтёров может ещё долго не быть. Надо понимать: если электричества нет, то вентиляция не работает. Я была близка к тому, чтобы начать терять сознание. Честно говоря страшно, если в этой ситуации будет ребёнок», — рассказала одна из пострадавших.

Жильцы находятся в застрявшем лифте без света уже почти час.

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