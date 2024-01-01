Алёна Бронникова Заксобрание Прикамья рассмотрит законопроект о штрафах за нарушение тишины днём Документ прошёл публичное обсуждение Поделиться Твитнуть

Депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрят законопроект о введении двухчасового режима тишины в дневное время на территории региона. Как сообщает ИА «Текст», документ прошёл публичное обсуждение.

По информации издания, во время обсуждения на проект закона не поступило ни одного негативного отзыва. Представители ТСЖ и пермская комиссия по делам несовершеннолетних поддержали инициативу.

Как писал «Новый компаньон» в июле, законопроектом предлагается ввести «тихий час» с 13:00 до 15:00. Если документ будет одобрен краевым парламентом, за шум в указанное время юридические лица будут должны заплатить до 50 тыс. руб. штрафа, а физические лица — до 3 тыс. руб. В настоящее время на территории региона запрет на шум действует только в ночные часы.

Штрафы будут взиматься за создаваемый шум, например, при проведении ремонтных работ или срабатывания сигнализации. Ограничения не накладываются на шум, возникающий при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий.

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