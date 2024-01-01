В Прикамье могут ввести штрафы за нарушение тишины днём «Тихий час» планируется установить с 13 до 15 часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты краевого парламента разработали законопроект, который может ввести двухчасовой режим тишины в Пермском крае в дневное время. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Как выяснил «Новый компаньон», документ был разработан фракцией ЛДПР и пока не поступил на рассмотрение в заксобрание региона. В законопроекте говорится, что с 13:00 до 15:00 будет введен «тихий час», и нарушителей спокойствия и тишины будут наказывать рублём.

В частности, если этот законопроект примут депутаты, то за шум в указанное время юридические лица будут должны заплатить до 50 тыс. руб. штрафа, а физические лица — до 3 тыс. руб.

В настоящее время на территории региона запрет на шум действует с 22:00 до 07:00 по будням и с 22:00 до 09:00 по выходным дням.

Отметим, аналогичное предложение парламентарии Прикамья уже рассматривали. Однако большинство депутатов тогда не поддержали такое решение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.