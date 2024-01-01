Пассажирке автобуса, сломавшей позвоночник в ДТП в Перми, выплатят 400 тысяч Пермячку, которая на иномарке врезалась в автобус, лишили водительских прав на полтора года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На полтора года лишили прав пермячку, которая на иномарке врезалась в автобус, сообщили в Пермском краевом суде.

На улице Революции в мае прошлого года столкнулись пассажирский автобус и автомобиль «Форд Фокус» под управлением 60-летней пермячки.

Одна из пассажирок автобуса при столкновении получила травму — компрессионный перелом поясничного позвонка.



«Свердловский районный суд Перми признал управлявшую иномаркой пермячку виновной в совершении административного правонарушении, предусмотренного ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на полтора года», — сообщили в краевом суде.





Иск пострадавшей о компенсации морального вреда рассматривал Индустриальный районный суд Перми. Он взыскал с собственника легковой машины и владельца автобуса солидарно в пользу пассажирки 400 тысяч рублей.









Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Прикамье компания выплатила 370 тысяч рублей ребёнку за сломанные рёбра в ДТП. Деньги пришлось «В случае отсутствия вины владелец источника повышенной опасности не освобождается от ответственности за вред, причинённый третьим лицам в результате взаимодействия источников повышенной опасности, в том числе, если установлена вина в совершении ДТП владельца другого транспортного средства», пояснили в суде, почему сумму была взыскана с обоих участников ДТП.Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Прикамье компания выплатила 370 тысяч рублей ребёнку за сломанные рёбра в ДТП. Деньги пришлось взыскивать через судебных приставов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.