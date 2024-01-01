Беременная пермячка отсудила у фитнес-центра больше 100 тысяч за травму Она повредила ногу во время посещения бассейна Поделиться Твитнуть

Суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. руб. в пользу пермячки, которая весной прошлого года повредила ногу в бассейне. Фитнес-центр также должен будет выплатить штраф 35 тыс. руб. Об этом сообщает Пермский краевой суд.

Несчастный случай произошёл в апреле 2023 года в бассейне фитнес-центра по ул. Газеты "Звезда", 46 ("Жемчужина"). Пермячка сильно ушибла правую ногу, когда отломилась правая балка на лестнице бассейна. Её госпитализировали на скорой в травматологию.

Женщина, как сообщает Пермский краевой суд, направила претензию учредителю центра — ООО «ФИТФАЙЕР», но компания её не удовлетворила. Женщина обратилась с иском к ответчику о компенсации морального вреда в размере 70 тыс. руб. и штрафа.

В компании с исковыми требованиями не согласились: вины клуба в причинении травмы истцу они не усмотрели и просили снизить размер компенсации морального вреда до 10 тыс. руб.

Представитель ответчика акцентировал внимание суда на том, что после того, как женщина получила травма, сразу вызвали дежурного тренера, техника и скорую помощь. Пермячке предлагалось пройти реабилитационное и оздоровительное мероприятие (массаж и кинезитерапию) на территории и за счёт компании, однако женщина отказалась.

Суд встал на сторону травмированной пермячки и взыскал в её пользу 70 тыс. руб., кроме того компания заплатит 35 тыс. руб. штрафа.

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