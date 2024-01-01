Экс-министру Прикамья Алмазу Закиеву смягчили приговор Его переведут на принудительные работы Поделиться Твитнуть

Алмаз Закиев в зале суда

Дмитрий Енцов

Соликамский городской суд удовлетворил ходатайство бывшего министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева, который возглавлял это ведомство почти два года, о замене вида наказания. Постановление суда вступит в силу через 15 суток.

После этого экс-чиновника переведут из ИК-1, где он сейчас находится, в исправительный центр на принудительные работы. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе Соликамского городского суда.

В феврале этого года Алмаз Закиев не смог добиться замены оставшегося срока вынесенного ему наказания на принудительные работы. Заявление Закиева о смягчении приговора Соликамский городской суд начал рассматривать в октябре 2023 года, однако отказал в удовлетворении. Тогда Закиев подал апелляционную жалобу в краевой суд. Однако после изучения материалов дела решение Соликамского суда было оставлено в силе.

Как ранее писал «Новый компаньон», по решению Ленинского районного суда Перми 30 мая 2019 года Алмаза Закиева приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Чиновника признали виновным в том, что он продал свою квартиру по завышенной цене на 8,4 млн руб., что являлось скрытой взяткой. За эту сумму он содействовал ООО «Мостострой-12» в получении контракта на 2 млрд руб.

Алмаз Закиев с ноября 2014 года был и.о. министра транспорта Пермского края. С февраля 2015 года избавился от приставки «и.о.» и работал на этом посту до октября 2016 года, когда из-за следственных действий был отстранён от занимаемой должности.

Подробности о деле экс-чиновника можно прочитать в материале «Нового компаньона».

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