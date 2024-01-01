Экс-глава минтранса Прикамья не смог заменить колонию на принудительные работы Руководство колонии выступило против его освобождения Поделиться Твитнуть

Алмаз Закиев

Константин Долгановский

Бывший глава минтранса Пермского края Алмаз Закиев не смог добиться замены оставшегося срока вынесенного ему наказания на принудительные работы. Решение Пермского краевого суда об отказе в смягчении приговора, который он получил за взятки, признано законным. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Заявление Алмаза Закиева о смягчении приговора было рассмотрено Соликамским судом в октябре 2023 года. Адвокат осуждённого заявил в суде, что его клиент является трудолюбивым человеком, был поощр`н администрацией исправительной колонии, активно участвует в жизни учреждения, получил новую профессию и не забывает о своих социальных связях. Однако руководство колонии выступило против его освобождения, указав на два взыскания, из-за одного из которых он был отправлен в штрафной изолятор.

В постановлении суда об отказе в удовлетворении заявления было отмечено, что наличие взысканий (а их большое количество) и нерегулярное получение поощрений свидетельствует о его непостоянном положительном поведении.

Не согласившись с таким решением, Алмаз Закиев подал апелляционную жалобу в краевой суд. Однако тот после изучения материалов дела оставил решение Соликамского суда в силе.

Напомним, Алмаз Закиев был приговорён Ленинским районным судом Перми 30 мая 2019 года к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд признал доказанным факт продажи министром своей квартиры по завышенной цене на 8,4 млн руб., что являлось скрытой взяткой. За эту сумму он содействовал ООО "Мостострой-12" в получении контракта на 2 млрд руб.

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