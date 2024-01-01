Елена Синица В Пермском крае увеличилась доля индивидуального жилого строительства В то же время за январь-август 2024 года на территории Пермского края построено 11 376 квартир Поделиться Твитнуть

За январь-август 2024 года на территории Пермского края построено 11 376 квартир общей площадью 1064,5 тыс. кв.м. Это составляет 84,8% к аналогичному периоду 2023 года. Такие данные приводит Пермьстат.

При этом в сельской местности сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью в 556,7 тыс. кв.м, что достигает 91,7% к показателем соответствующего периода прошлого года.

За этот же период население за счёт собственных и привлечённых средств построил жилые дома общей площадью 802,2 тыс.кв.м.





Однако это на 13,2% меньше, чем годом ранее. На долю индивидуального жилого строительства пришлось 75,4% от общего объёма введённого жилья. Годом ранее этот показатель составлял 73,6%.





Ранее сообщалось , что Пермский край занял 16-е место по доступности ипотеки среди регионов РФ.

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