Елена Синица Пермский край занял 16-е место по доступности ипотеки среди регионов РФ В Пермском крае доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, составляет 18,5% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, составляет 18,5%. Об этом сообщается в исследовании РИА Новости.

В то же время 37,9% семей в крае могут приобрести квартиру в ипотеку по средневзвешенной ставке, с учётом льготных программ. Таким образом, регион занял 16-е место среди субъектов страны по доступности ипотеки.





В лидерах по доступности ипотеки на рыночных условиях оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (39,4% семей), Югра и Магаданская область (37,2% и 35,7% соответственно).





Напротив, замыкают рейтинг Республика Крым, Севастополь, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай и Краснодарский край. Слабая доступность ипотеки объясняется здесь низкими зарплатами и высоким ценами на жилую недвижимость на Крымском полуострове и в Краснодарском крае.

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