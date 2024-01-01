Елена Синица
Пермский край занял 16-е место по доступности ипотеки среди регионов РФ
В Пермском крае доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, составляет 18,5%
Поделиться
Твитнуть
В Пермском крае доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, составляет 18,5%. Об этом сообщается в исследовании РИА Новости.
В то же время 37,9% семей в крае могут приобрести квартиру в ипотеку по средневзвешенной ставке, с учётом льготных программ. Таким образом, регион занял 16-е место среди субъектов страны по доступности ипотеки.
В лидерах по доступности ипотеки на рыночных условиях оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (39,4% семей), Югра и Магаданская область (37,2% и 35,7% соответственно).
Напротив, замыкают рейтинг Республика Крым, Севастополь, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай и Краснодарский край. Слабая доступность ипотеки объясняется здесь низкими зарплатами и высоким ценами на жилую недвижимость на Крымском полуострове и в Краснодарском крае.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть