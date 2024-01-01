Елена Синица В Перми за сентябрь новые маршруты перевезли более 60 тысяч пассажиров В Перми подвели итоги работы двух новых автобусных маршрутов — №31 и №79 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми подвели итоги работы двух новых автобусных маршрутов — №31 и №79. Их запустили с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, маршрут №31 соединил Комсомольскую площадь с Липовой горой и микрорайоном Краснова. За месяц автобусы этого маршрута перевезли порядка 21,5 тыс. пассажиров. Протяженность маршрута — 10 км, количество рейсов по будням — 65.

Автобус №79 курсирует между микрорайонами Новый Крым и Железнодорожный. Этот маршрут перевёз 38,5 тысячи пассажиров за сентябрь. Протяженность маршрута составляет порядка 25 километров в одном направлении, по будням планово выходит 68 рейсов.





Ранее сообщалось, что в Перми планируется запуск водного такси. Для этого закупят шесть современных катамаранов.





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