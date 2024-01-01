Елена Синица В Перми поставщика больничного питания оштрафовали на полмиллиона ООО «Элиона» признали виновным во взятке экс-главврачу онкодиспансера Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Индустриального районного суда Перми

Пермского поставщика лечебного питания оштрафовали на 0,5 млн руб. Об этом сообщает Properm.ru.

По данным портала, ООО «Элиона» признали виновным во взятке экс-главврачу онкодиспансера Максиму Мезенцеву в размере 50 тыс. руб. в виде подарочных карт. Взятка предполагалась за заключение договора по поставке питания для медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что по решению Индустриального районного суда Перми главного бухгалтера ООО «Элиона» Марину Юмину приговорили к штрафу 600 тыс. руб. В счёт наказания ей зачли срок домашнего ареста и задержания, размер штрафа снизился до 400 тыс. руб.

Напомним, в марте 2022 года суд также приговорил Максима Мезенцева за взятку от представителей компании «Элиона». В то же время владелицу «Элионы» Эльфиру Кузьмину оштрафовали на 450 тыс. руб. за взятку заместителю главврача детской больницы им. Павла Пичугина.

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