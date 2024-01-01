Алёна Бронникова Жители Пермского края в ночь на 7 октября вновь заметили северное сияние Явление возможно и в следующую ночь Поделиться Твитнуть

Фото Юрия Жаркова в группе "Подслушано Чайковский" ВКонтакте

В ночь на 7 октября в Пермском крае можно было наблюдать северное сияние. Жители Чайковского поделились фотографиями явления в соцсетях. Как сообщили в астрономическом клубе «Телескоп», сияние можно было наблюдать как в северных, так и в средних широтах.

Фото: группа "Астроклуб «Телескоп»" ВКонтакте

«На изображении видно, как пик активности (красный цвет) Авроры попадает на западное полушарие. В таких странах, как Исландия, Гренландия и Канада, начинается световое шоу, так как там только наступает ночь, а у нас уже утро. Если активность сохранится, то в следующий вечер и ночь можно будет наблюдать за северным сиянием», — поделились эксперты.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ночь на 12 августа в Пермском крае можно было наблюдать северное сияние у созвездия Большой Медведицы. Причиной явления была магнитная буря.





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