Розово-лиловое северное сияние могли увидеть в ночь на 12 августа жители Прикамья Поделиться Твитнуть

фото: Сергей Полищук

В ночь на 12 августа в Пермском крае с полуночи до 01:00 можно было увидеть и сфотографировать розово-лиловое северное сияние у созвездия Большой Медведицы. Об этом сообщили в астрономическом клубе «Телескоп». На фотографии запечатлена Северная Аврора в Ильинском округе.

Северное сияние сегодня ночью видели во многих уголках России. Причиной явления стала магнитная буря, которая началась вечером в воскресенье, после 19.00 по пермскому времени. Она продлится до конца сегодняшнего дня, а её интенсивность будет меняться в диапазоне от средней до слабой.

Во вторник, 13 августа, ещё сохранятся отдельные периоды слабых возмущений геомагнитного поля, а в среду магнитосфера Земли вернётся в спокойное состояние.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с полуночи до часу ночи 5 августа в Пермском крае тоже можно было увидеть северное сияние.

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