Ночью жители Прикамья наблюдали северное сияние Его вызвала сильная магнитная буря Поделиться Твитнуть

Автор фото: Сергей Полищук

С полуночи до часу ночи 5 августа в Пермском крае можно было увидеть северное сияние. Об этом сообщили в астроклубе «Телескоп» и в качестве доказательства представили фотоснимки, сделанные в Верещагино.

На кадрах видно созвездие Большой Медведицы в розовом свечении. «Это и есть сияние. Если присмотреться, то ближе к горизонту можно заметить и зеленоватый цвет», — отметили в клубе.

Как пишут российские СМИ, сегодня ночью северное сияние наблюдали жители нескольких регионов России. Кроме пермяков, его видели в Якутске, Новосибирске, Красноярске, Тамбовской и Тверской областях.

Ранее в Институте прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ) сообщали, что на Земле уже в течение шести часов фиксируется магнитная буря, которая повысилась до уровня G3 (сильно). Она и стала причиной северного сияния в средних широтах.





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