Елена Синица Снос недостроя в центре Перми оценили в 8,2 млн рублей Речь о здании по улице Окулова, 11 Поделиться Твитнуть

фото: freepik

ГКУ «Имущественное казначейство Пермского края» объявило конкурс по поиску подрядчика, который займётся сносом объекта незавершённого строительства по ул. Окулова, 11 в Перми. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 8,2 млн руб. Работы необходимо выполнить до 30 ноября 2024 года.





Напомним, порядка 10 лет назад на этом участке началось строительство жилого дома «Люверс». Работы вело ООО «Авенида». Позднее компанию признали банкротом, а дом так и не был построен.





Ранее сообщалось, что глава Перми оценил ход строительства отеля Radisson в центре Перми. Отель проходит процедуру ввода в эксплуатацию.

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