Алёна Бронникова Жительница Прикамья за сутки пробежала более 224 километров Татьяна Сыстерова вошла в десятку лидеров в Кубке России Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Федерация легкой атлетики Пермского края" ВКонтакте

Жительница Лысьвы Пермского края Татьяна Сыстерова заняла четвёртое место среди женщин в Кубке России по лёгкой атлетике в беге на 24 часа. Соревнования проходили в Волгограде. За сутки пермячка пробежала более 224 км.

«Татьяна Сыстерова становится 10-й в абсолюте и четвёртой среди женщин на Кубке России в беге на 24 часа. Результат Татьяны в суточном беге 224 км 176 м. Это выше норматива мастера спорта России в этой дисциплине (216 км)», — рассказали в Федерации лёгкой атлетики Пермского края.

Кубок России прошёл 5 октября. Сборную Прикамья представляли кандидаты в мастера спорта Татьяна Сыстерова и Лариса Ростова из Перми.

В августе пермяк Владимир Никитин в 25-й раз завоевал золотую медаль на Чемпионате России по лёгкой атлетике в Екатеринбурге. В беге на 5 тыс. м Никитин показал результат 13.37.55.

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