Алёна Бронникова Из-за насекомых в Пермском крае приостановлена работа закусочной Приставы опечатали заведение Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Кудымкаре Пермского края приостановили работу закусочной «Шаурма Doner 59» из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Как сообщает пресс-служба судебных приставов, при проверке в заведении обнаружили насекомых, отсутствие холодильников и маркировки на продукции.

«Роспотребнадзор зафиксировал множество нарушений в организации общественного питания. На предприятии общепита отсутствуют холодильное оборудование и маркировки на сырье, в помещении водятся насекомые, сотрудники не имеют медицинских книжек, а также переодеваются и держат свои личные вещи и верхнюю одежду непосредственно вблизи производства», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в зале отсутствовал туалет для посетителей, что нарушает действующие санитарные нормы и правила. Суд согласился с мнением надзорного органа об опасности данных условий для жизни и здоровья людей и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности закусочной на 60 суток.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство, помещение кафе было опечатано. В течение всего срока сотрудники УФССП будут проверять сохранность наложенных пломб.

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