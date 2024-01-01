Программа полётов из Перми в Анталью продлена до декабря Время в пути составит около 5 часов Поделиться Твитнуть

Фото: Yandex

Авиакомпания Southwind («Южный ветер») продлила свою полётную программу из Перми на турецкий курорт Анталья до конца этого года. Ранее эти рейсы планировалось осуществлять до ноября.

Как следует из данных на сайте пермского аэропорта «Большое Савино», полеты будут выполнять на самолётах Boeing-737. Перелёт их Перми до турецкого города-курорта составит пять часов.

Сейчас из краевой столицы в Анталью пермяки могут улететь на самолётах авиакомпании Azur Air по будням и «Южный ветер» по выходным.

Напомним, в апреле стало известно, что туроператоры Anex и Fun&Sun планировали увеличить количество чартерных рейсов в Анталью. Перевозчиком выступила авиакомпания «Уральские авиалинии».

Программа полётов с «Уральскими авиалиниями» начала действовать 24 мая и продлится до 25 октября.

Ранее «Уральские авиалинии» уже осуществляли перевозки по маршруту Пермь—Анталья.

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