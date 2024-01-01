Елена Синица
В Оханском округе простятся с погибшим на СВО Игорем Морозовым
В администрации Оханского городского округа выразили соболезнования родным и близким погибшего
В ходе боевых действий на СВО погиб уроженец Оханского городского округа Игорь Морозов. Об этом в своих социальных сетях сообщает пресс-служба местной администрации.
«Игорь Геннадьевич служил санитаром парашютно — десантной роты. Ему было 52 года», — пояснили в администрации округа.
Прощание с погибшим пройдёт 8 октября в Оханском КДЦ. Траурный митинг начнётся в 15:00.
В администрации Оханского городского округа выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.