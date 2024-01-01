Елена Синица В Оханском округе простятся с погибшим на СВО Игорем Морозовым В администрации Оханского городского округа выразили соболезнования родным и близким погибшего Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе боевых действий на СВО погиб уроженец Оханского городского округа Игорь Морозов. Об этом в своих социальных сетях сообщает пресс-служба местной администрации.

«Игорь Геннадьевич служил санитаром парашютно — десантной роты. Ему было 52 года», — пояснили в администрации округа.

Прощание с погибшим пройдёт 8 октября в Оханском КДЦ. Траурный митинг начнётся в 15:00.

В администрации Оханского городского округа выразили соболезнования родным и близким погибшего.





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