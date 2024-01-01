В спальных районах Перми установят «умные остановки» За два года власти хотят смонтировать 85 павильонов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми заключила контракт на установку 85 остановок общественного транспорта с онлайн-табло в прилегающих районах. Речь идёт об «умных остановках». Их планируется установить в спальных районах города.

В этом году пермские власти хотят смонтировать около 40-45 таких павильонов, а оставшиеся — в следующем году.

Как пояснил в прямом эфире «Аиф-Прикамье» начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин, остановки появятся на проспекте Парковом, на Садовом, в Закамске, в Орджоникидзевском районе.

«Мы постарались охватить основные улицы, и там будет появляться такой же сервис, какой мы сейчас видим на ул. Ленина», — пояснил Путин.

«Умные остановки» начали устанавливать в Перми при прежнем мэре Алексее Дёмкине. Они оснащены табло прибытия транспорта, освещением, разъёмами для зарядки мобильных устройств, видеонаблюдением и тревожными кнопками для связи с Единой диспетчерской службой. Также на этих остановках есть 2-3 сидячих места для пассажиров, которые ждут свой транспорт. Под крышей самого павильона мест побольше: спрятаться от дождя или снега смогут более пяти человек.

Как ранее писал «Новый компаньон», в июне 2023 года прокуратура Перми выявила в работе городского дептранса нарушения бюджетного законодательства при установке «умных» остановочных павильонов с электронными информационными табло прибытия общественного транспорта. Также у ведомства возникли замечания к их техническому состоянию.

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